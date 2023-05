Finnische Zeitung löscht 33 Berichte über die Ukraine - Zweifel an der Richtigkeit

Weiter berichtet RT DE: "Laut der Website der finnischen Zeitung Iltalehti hat die Redaktion 33 Artikel über die Ereignisse in der Ukraine entfernt, die von einem freiberuflichen ukrainischen Journalisten geschrieben worden sind. Als Grund nannte man, dass die Artikel nicht der Realität entsprächen und "Zweifel an der Richtigkeit der Informationen" aufkommen ließen. In der Stellungnahme der Zeitung heißt es:

"Heute, am 30. Mai des Jahres 2023, hat Iltalehti insgesamt 33 Artikel über den Krieg in der Ukraine von seiner Website entfernt. Bei den Artikeln handelt es sich um Nachrichten, Analysen und Artikel im Tagebuchstil. Eine Untersuchung von Iltalehti hat Unregelmäßigkeiten bei der Arbeit des Assistenten, der die Artikel geschrieben hat, aufgedeckt. Einige der Bilder in den Artikeln wurden zu anderen Zeiten und an anderen Orten aufgenommen als im Artikel angegeben. Dies hat zu Zweifeln am Wahrheitsgehalt der Informationen in anderen Artikeln geführt. Bei den Informationen in den gelöschten Artikeln wurden keine Fehler festgestellt. Iltalehti war jedoch nicht in der Lage, die Richtigkeit der Informationen von unabhängiger Seite zu überprüfen, und hat beschlossen, die Geschichten wegen mangelnden Vertrauens zu entfernen."