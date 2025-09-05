Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten Medien "Golden" bleibt an Single-Charts-Spitze - Zartmann holt Bronze

"Golden" bleibt an Single-Charts-Spitze - Zartmann holt Bronze

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 15:40 durch Sanjo Babić
Goldene CD / Auszeichnung (Symbolbild)
Goldene CD / Auszeichnung (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die Single "Golden" der an der fiktiven Girlband Huntrix aus dem Netflix-Animationsfilm "KPop Demon Hunters", gesungen von Ejae, Audrey Nuna, and Rei Ami, steht zum fünften Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Dank "Soda Pop" (vier), "How It's Done" (acht), "Your Idol" (neun), "What It Sounds Like" (16) und "Takedown" (18) stellen die Songs aus dem "KPop Demon Hunters"-Soundtrack mittlerweile fast ein Drittel aller Top 20-Platzierungen. Das Podium komplettieren unverändert Alex Warren ("Ordinary", zwei) und Zartmann ("Tau mich auf", drei).

In den Album-Charts schafft es Sabrina Carpenter mit ihrem neuen Album "Man's Best Friend" auf Platz eins. Apache 207 erreicht mit "21 Gramm" den zweiten Rang. Dahinter debütiert die Power-Metal-Band Helloween ("Giants & Monsters") auf Platz drei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

