Ozzy Osbourne gestorben

Der legendäre Heavy-Metal-Musiker Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Seine Familie teilte am Dienstag mit, dass er am Morgen im Kreise seiner Liebsten friedlich entschlafen sei. Osbourne hatte erst vor wenigen Wochen mit seinen ehemaligen Bandkollegen von Black Sabbath ein großes Abschiedskonzert gegeben.

Osbourne, der als Pionier des Heavy Metal mit Black Sabbath bekannt wurde, feierte auch als Solokünstler große Erfolge. Zu seinen bekanntesten Hits zählen "Iron Man", "Paranoid", "War Pigs", "Crazy Train" und "Changes". Neben seiner musikalischen Karriere erlangte er durch die MTV-Reality-Show "The Osbournes" zusätzliche Bekanntheit, die sein Leben in Los Angeles mit seiner Frau Sharon und zwei ihrer Kinder dokumentierte.



In den letzten Jahren litt Osbourne an der Parkinson-Krankheit und anderen gesundheitlichen Problemen. Osbourne hinterlässt seine Frau Sharon, ihre gemeinsamen Kinder Aimee, Kelly und Jack sowie zwei ältere Kinder, Jessica und Louis, aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley.



