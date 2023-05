Remigration: Schwarzer Rapper will Afrikaner nach Afrika zurückbringen

Der bekannte US-Sänger Akon stammt aus dem Senegal. Dort errichtet er nun für 6-Milliarden-Dollar eine futuristische Stadt. Sein Ziel: möglichst viele Schwarze zurück nach Afrika zu bringen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Mit mehr als 35 Millionen verkauften Musikalben zählt Akon zu den bekanntesten und erfolgreichsten Musikern der USA. Er arbeitete bereits mit weltberühmten Sängern wie Michael Jackson zusammen. Akon ist Angehöriger der Tukulor, einer Ethnie aus dem Senegal. Als Kind zogen seine Eltern mit ihm in die USA. Seine Wurzeln hat der Sänger jedoch nie vergessen.

Solar-Energie für stromlose Haushalte in Afrika

Seit vielen Jahren setzt der schwarze Rapper sich für seinen Heimatkontinent Afrika ein. 2014 startete Akon etwa das Projekt „Akon Lighting Africa“. Damit möchte der 50-Jährige Afrikanern Zugang zu Elektrizität ermöglichen. Mithilfe von Solarenergie soll energieautark und nachhaltig Strom produziert werden. Bisher wurden dabei mehr als 100.000 Haushalte in mehr als 14 afrikanischen Staaten ins Stromnetz aufgenommen.

Akon City: Futuristische Krypto-Stadt nach Filmvorbild

2018 gab der Sänger bekannt, er wolle in Senegal eine Stadt der Zukunft errichten. In Anlehnung an den Film „Black Panther“ spricht Akon von einem „Wakanda im wahren Leben“. Der Film handelt von einer fiktiven hochentwickelten Metropole in Afrika. Eine solche futuristische Großstadt soll nun südlich von Dakar gebaut werden. Für sechs Milliarden Dollar. Akon City möchte als sogenannte „Smart City“ Nachhaltigkeit und Digitalisierung verknüpfen. Als Zahlungsmittel soll Akons eigene Kryptowährung „Akoin“ genutzt werden.

Das Projekt polarisiert jedoch seit Jahren. Der Baubeginn verzögere sich immer weiter, unterstreichen Kritiker. Davon unbeeindruckt, erklärte Akon erst im Oktober 2022, der Großteil der Stadt würde bis 2026 fertiggestellt werden. Mit der Stadt wolle er in Senegal dringend benötigte Arbeitsplätze schaffen. Zudem wolle er schwarzen Amerikanern eine Heimat bieten. Nicht nur im Senegal, auch in Uganda soll künftig eine futuristische Superstadt entstehen.

„Geht zurück nach Afrika!“

Erst vor wenigen Monaten hatte Akon seinen Wunsch bekräftigt, „so viele Afroamerikaner wie möglich zurück nach Afrika zu bringen.“ Afrika könnte die „stärkste Nation der Welt sein“, wenn „alle nach Hause zurückkehren“ würden, unterstreicht der Sänger sein Ziel. Afrika hätte „die Ressourcen, das Land und die Bevölkerung“. Zusammen hätten sie auch die „Stärke und das Know-how.“ Akon beendete seine Ausführungen mit der Frage: „Und warum tun wir das nicht?“ Die Systemmedien in den USA reagierten mit Schweigen. Positive Rückmeldungen gab es hingegen von panafrikanischen Organisationen.

Akon ist nicht der erste Schwarze, der die Auffassung vertritt, Schwarze sollten sich ethnisch abgrenzen (Sezession) oder nach Afrika zurückkehren. Auch Prominente wie Muhammad Ali oder Malcolm X forderten den Zusammenschluss aller Afroamerikaner. Marcus Garvey, der als Begründer des schwarzen Nationalismus gilt, forderte schon in den 1920er-Jahren den Zusammenschluss der Afroamerikaner und ihre Rückkehr nach Afrika. Diese sogenannte „Zurück nach Afrika“-Bewegung könnte Akon sich nun zum Vorbild genommen haben."

