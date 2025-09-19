Märchenhaft anders: ARD verfilmt "Die Prinzessin aus Glas" in Thüringen

Manchmal zeigt sich Stärke gerade dort, wo wir nicht den Erwartungen entsprechen. Genau darum geht es im neuen ARD-Märchen "Die Prinzessin aus Glas" - ein modernes Märchen voller Abenteuer, Gefühl und Fantasie über Geschwisterliebe, das Anderssein und den Mut, den eigenen Weg zu gehen.

Seit dem 18. September 2025 laufen in Thüringen die Dreharbeiten zu diesem neuen Kapitel der Reihe "Sechs auf einen Streich". Unter der Federführung des MDR - gemeinsam mit BR, SR und HR - entsteht das 59. ARD-Weihnachtsmärchen, basierend auf Die verzauberte Prinzessin des Thüringer Märchensammlers Ludwig Bechstein.

Vor der Kamera stehen bekannte ARD-Gesichter: der taube Moderator und Künstler Jason Giuranna ("Sehen statt Hören") als Hans, Olivia Papoli-Barawati ("In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte") als Prinzessin Anna sowie Prodromos Antoniadis, Justus Johanssen, Krunoslav Sebrek, Nadja Robiné und Johannes Hendrik Langer. Für wortgewandten Humor sorgt das Torwachen-Duo Alexander Schubert und Yorick Thiede. Das Drehbuch stammt von Andreas Jaschke, Regie führt Josephine Frydetzki, die Bildgestaltung übernimmt Manuel Ruge.

Zum Inhalt: In einer kleinen Glasbläserwerkstatt lebt ein Vater mit seinen zwei Söhnen. Die Arbeit ist hart: Feuer, Hitze und Geldsorgen bestimmen den Alltag. Der Vater tut sich schwer damit, seinen tauben Sohn Hans in die Arbeit und das Familienleben einzubeziehen. Er setzt all seine Hoffnung in dessen Bruder Helmerich - einen übermütigen Heißsporn, der lieber handelt als zuhört. Hans' Talente haben in der Welt der Handwerker keine Bedeutung: seine feine Wahrnehmung, sein Gespür für das Verborgene - und seine tiefe Liebe zur Natur - sind für den Vater eher Bürde als Geschenk.

Doch auch das Königshaus ist in Sorge. Als Prinzessin Anna den Heiratsantrag des mächtigen Herzogs zurückweist, rächt dieser sich grausam: Er entführt sie und hält sie in einer gläsernen Hülle gefangen. Helmerich versucht, sie zu retten - und scheitert wie viele vor ihm. Ist vielleicht Hans genau der Richtige für diese gefährliche Reise?

"Die Prinzessin aus Glas" wird von der Mideu Films (Produzent: Philipp Schall, Producerin: Tina Lenz) im Auftrag des MDR (Redaktion: Anke Lindemann, Sabine Scheuring), BR (Redaktion: Dr. Stefanie Baumann, Isabel Wiemer), SR (Redaktion: Alexandra Fritsch) und HR (Redaktion: Patricia Vasapollo) für Das Erste produziert. Gedreht wird vom 18. September bis 8. Oktober 2025 im Schloss Burgk, in Hohenfelden, Bad Tabarz und Friedrichroda.

Premiere feiert "Die Prinzessin aus Glas" als Teil der Reihe "Sechs auf einen Streich" im nächstjährigen Weihnachtsprogramm im Ersten und in der ARD Mediathek. "Sechs auf einen Streich" ist seit 17 Jahren ein beliebtes Weihnachtsritual an den Festtagen.

Quelle: ARD Das Erste (ots)