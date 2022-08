Zuckerberg: Facebook zensierte Hunter Bidens Laptop-Story nach FBI-Warnung

Der Meta-CEO Mark Zuckerberg sagte, er habe beschlossen, die Story über Hunter Bidens Laptop zu "begraben", nachdem die Behörde ihn vor möglicher "russischer Propaganda" gewarnt hatte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sagte, seine Plattform habe daran gearbeitet, die Reichweite einer brisanten Geschichte über den Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter, zu begrenzen, nachdem die Bundesstrafverfolgungsbehörden ihn aufgefordert hatten, bei ausländischen Fehlinformationen "wachsam" zu sein.

Zuckerberg sprach während eines Auftritts im Podcast von Joe Rogan am Donnerstag ausführlich über die Kontroverse und verteidigte die Reaktion von Facebook auf einen Bericht der New York Post, der vor der Wahl 2020 veröffentlicht wurde und in dem eine Reihe von zwielichtigen Geschäften von Hunter Biden behauptet wurden, wobei er Dokumente zitierte, die von einem seiner Laptops stammen.



Während der CEO anmerkte, dass Facebook "einen anderen Weg als Twitter" eingeschlagen habe – das den Bericht komplett verbot und sogar verhinderte, dass Nutzer ihn in Direktnachrichten teilen konnten –, sagte er, dass sein Team letztendlich auf der Grundlage von Ratschlägen, die er vom FBI erhalten habe, entschieden habe, die Verbreitung des Artikels zu begrenzen.



Mark Zuckerberg erzählte Joe Rogan, dass sich das FBI an Facebook gewandt hatte, um das Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, dass die Geschichte über Bidens Laptop der früheren russischen Propaganda ähnelt, und um es in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen.



Der Hintergrund ist, dass das FBI im Grunde zu uns kam und sagte: "Hey, nur damit Sie es wissen, Sie sollten in höchster Alarmbereitschaft sein. Wir dachten, dass es eine Menge russischer Propaganda bei der Wahl 2016 gab; wir haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass es im Grunde eine Art von Dump geben wird, der dem ähnlich ist. Seien Sie also wachsam", sagte er und paraphrasierte die Worte eines Bundesagenten.

"Wir dachten einfach, wenn das FBI – das ich nach wie vor als legitime Institution in diesem Land betrachte, die eine sehr professionelle Strafverfolgungsbehörde ist – zu uns kommt und uns sagt, dass wir uns vor etwas in Acht nehmen müssen, dann möchte ich das ernst nehmen."

Auf die Frage von Rogan, ob das FBI die fragliche Geschichte in der New York Post ausdrücklich erwähnt habe, sagte Zuckerberg, er könne sich nicht daran erinnern, fügte aber hinzu, dass sie im Grunde in das von der Behörde beschriebene Muster passe.



Er gab auch nicht an, wann er mit dem FBI in Kontakt stand oder ob die Gespräche vor oder nach der Veröffentlichung eines Briefes von Dutzenden ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter stattfanden, in dem behauptet wurde, dass die Hunter-Biden-Geschichte "alle klassischen Anzeichen einer russischen Informationsoperation" aufweise. Die Ex-Beamten nannten keine Beweise, um diese Behauptung zu untermauern, erklärten aber dennoch, sie seien "zutiefst misstrauisch" über den peinlichen Bericht.Während eine Reihe von Medien die Laptop-Geschichte zunächst ablehnten – NPR bezeichnete sie sogar als Zeitverschwendung und bestand darauf, nicht darüber zu berichten –, haben große Publikationen inzwischen ihren Kurs geändert und die Echtheit der Dokumente anerkannt.



Zuckerberg sagte, dass Facebook in der ersten Woche nach der Veröffentlichung der Laptop-Story versucht habe, den Bericht zu überprüfen, und in der Zwischenzeit die "Verbreitung" der Story durch den Newsfeed-Algorithmus der Plattform eingeschränkt habe.



"Die Platzierung im Newsfeed war ein bisschen geringer." Er fügte hinzu, dass er zwar nicht sagen könne, wie viele Nutzer daran gehindert wurden, den Artikel zu sehen, aber die Zahl sei "signifikant".



Obwohl Zuckerberg weiterhin die weniger extreme Reaktion von Facebook verteidigt, hat sich der damalige CEO von Twitter, Jack Dorsey, dafür entschuldigt, wie die Plattform auf die Hunter-Biden-Geschichte reagiert hat, und nannte es einen "totalen Fehler". Unabhängig davon riefen beide Entscheidungen heftige Verurteilungen von Republikanern und konservativen Kritikern der Familie Biden hervor, von denen viele den Social-Media-Giganten eine Voreingenommenheit im Sinne der Demokraten vorwerfen."

Quelle: RT DE