LANA DEL REY veröffentlicht zwei neue Songs

Lana Del Rey arbeitet derzeit mit Jack Antonoff im Studio und veröffentlicht zwei neue Songs. Bereits am 12. September erschien der erste Track “Mariners Apartment Complex” und wurde auf BBC Radio 1 als "Hottest Record In The World" vorgestellt.

Der zweite Song, den Lana mit ihren Fans teilen möchte, heißt “Venice Bitch” und wird heute, den 18. September veröffentlicht. Die Videos und Visuals entstanden gemeinsam mit Lana Del Reys Schwester, der Mixed-Media-Künstlerin Chuck. Quelle: Universal Music



