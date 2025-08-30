Dreharbeiten CORPUS DELICTI: Ab 1. Oktober 2026 im Kino

Ein hochaktueller Thriller nach dem Bestseller von Juli Zeh. Wiedemann & Berg verfilmt CORPUS DELICTI nach einem Drehbuch und unter der Regie von Lena Stahl ("Mein Sohn"), basierend auf dem Millionenbesteller von Juli Zeh. Aktuell laufen die Dreharbeiten zur starbesetzten Romanadaption mit Hannah Herzsprung ("15 Jahre", "Babylon Berlin"), Damian Hardung ("Maxton Hall", "Stella. Ein Leben"), Alexander Fehling ("Im Labyrinth des Schweigens", "Gut Gegen Nordwind"), Haley Louise Jones ("Liebes Kind", "Sad Jokes") und Christian Friedel ("Zone of Interest", "White Lotus").

Der Kinostart ist am 1. Oktober 2026 im Verleih von LEONINE Studios geplant.

In einer nahen Zukunft garantiert die "Methode" umfassende Gesundheit und Transparenz in der Gesellschaft. Das Leben der Wissenschaftlerin Mia Holl (Hannah Herzsprung) ändert sich schlagartig, als ihr Bruder Moritz (Damian Hardung) des Mordes beschuldigt wird. Die Beweise sind erdrückend - und doch ist Mia von seiner Unschuld überzeugt. Ein Widerspruch, der sie zum Handeln zwingt - gegen ein System, das keinen Zweifel zulässt. Doch wem kann sie noch trauen? Ihrer Kollegin Christiane (Haley Louise Jones), dem Anwalt ihres Bruders (Christian Friedel) oder dem charismatischen Journalisten Kramer (Alexander Fehling)? Ihr Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit macht sie selbst zur Gejagten.

Für die Verfilmung von CORPUS DELICTI haben Lena Stahl und die Produzenten Quirin Berg, Max Wiedemann und die Ausführende Produzentin Laura Mihajlovic ein herausragendes Schauspiel-Ensemble versammelt: darunter Hannah Herzsprung ("15 Jahre", "Babylon Berlin"), Damian Hardung ("Maxton Hall", "Stella. Ein Leben"), Alexander Fehling ("Im Labyrinth des Schweigens", "Gut Gegen Nordwind"), Haley Louise Jones ("Liebes Kind", "Sad Jokes") und Christian Friedel ("Zone of Interest", "White Lotus"). Neben dem hochkarätigen Cast ist hinter der Kamera ein ebenso bemerkenswertes Team zusammengekommen: Kameramann Philipp Haberlandt ("Black Mirror"), Production Designer Christian Goldbeck (Oscar® für "Im Westen nichts Neues"), Kostümbildnerin Waris Klampfer ("Mein Sohn") sowie die Komponisten Volker Bertelmann (Oscar® für "Im Westen nichts Neues", Oscar®-nominiert für "Konklave") und Lennart Saathoff ("Instructions for Survival"). Der Roman "Corpus Delicti" erscheint als Taschenbuch und eBook im btb Verlag.

Gefördert wird CORPUS DELICTI vom Deutschen Filmförderfonds (DFFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) und mit Unterstützung des Production Incentives des Czech Audiovisual Fund.

Quelle: LEONINE Studios (ots)