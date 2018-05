Deutsche Mitte (DM) und Die Bandbreite: 4. Bundesweite Mahnwache am 19.05.2018 in Berlin

Die Bandbreite ruft zur 4. Bundesweiten Mahnwache auf: Wir erleben zurzeit ein Händeringen zwischen den Weltmächten, das an die gefährlichsten Zeiten des Kalten Krieges erinnert. Das wichtigste Anliegen der Deutschen Mitte ist, dass sich Deutschland an der Aggression gegen Syrien nicht beteiligt. Deshalb werden wieder viele Mitglieder der DM-Berlin an der Bundesweiten Mahnwache teilnehmen.

Hier alle Infos von der Website mahnwachen.info: Ort: Berlin Alexanderplatz mit Umzug zum Potsdamer Platz https://www.mahnwachen.info/termine/item/808-mahnwache-f%C3%BCr-frieden-berlin.html Im März 2014 wurde die Friedensbewegung neu belebt. Tausende Menschen folgten seit je her jeden Montag in sehr vielen Städten Deutschlandweit den Ruf nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Unzählige soziale und nachhaltige Projekte wurden gestartet, Festivals und Friedensfahrten sind in Folge entstanden. Es wird Zeit das wir uns wieder gemeinsam versammeln um zu zeigen das die unabhängige Friedensbewegung lebt. Bisher bestätigt sind: Bandbreite Denzko Arne Rene Rebell DJ KAITO Ukvali Ralph Boes Wamp Jens Böckenfeld Alex Quint Rico Albrecht Heinz Kruse Viele weitere Anfragen laufen. Es soll eine Diskussion- und Musik Mahnwache werden – wir wollen weg von ausschließlich einseitigen Blockvortägen einzelner Akteure und lebendige Diskussionen und Beiträge haben. Eine Bühne sollen alle noch aktiven Mahnwachen erhalten. Bitte meldet euch unter [email protected] Quelle: Deutsche Mitte (DM)