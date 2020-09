Caren Miosga kritisiert Berichterstattung über US-Wahlkampf

Die Moderatorin der ARD-"Tagesthemen", Caren Miosga, plädiert in der deutschen Berichterstattung über den US-Wahlkampf dafür, Trump-Befürworter stärker in den Fokus zu nehmen.

"Ich möchte davor warnen, dass wir am 4. November wieder hier stehen, uns die Augen reiben und fragen, warum Trump schon wieder gewonnen hat", sagte die Journalistin der "Welt". Das sei ja gar nicht so unwahrscheinlich. "Aber wir beleuchten in den deutschen Medien stark die Trump-Gegner". Man könnte von den Menschen mehr hören, die ihn wiederwählen werden, welche Argumente sie haben. "Und die haben sie ja, denn Trump hat de facto einige seiner Wahlversprechen umgesetzt", so Miosga.

Quelle: dts Nachrichtenagentur