ZDF verlegt Silvester-Show: Bühne statt Brandenburger Tor nun im Hamburger Hafen

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 10:23 durch Sanjo Babić
Die traditionsreiche ZDF-Silvestergala wechselt den Standort: Statt vor dem Brandenburger Tor soll zum Jahreswechsel in Hamburg gefeiert werden, meldet die dts Nachrichtenagentur unter Berufung auf die „Bild“. Grund sind fehlende Zuschüsse des Berliner Senats.

Die Live-Show, zuletzt von Johannes B. Kerner moderiert, soll vor dem Westfield-Einkaufszentrum im Hamburger Hafen stattfinden. Rund 5.000 Gäste sind vorgesehen. Der Ort gilt als erprobt, zuletzt fand dort ein Open-Air-Konzert von Rita Ora statt.

Hintergrund ist die Absage der Berliner Silvesterparty: Ohne finanzielle Unterstützung der Hauptstadt plante das ZDF um. Hamburg verspricht zentrale Lage, kontrollierbare Sicherheitszonen und eine Kulisse mit hoher TV-Wirkung. Details zur Moderation und zum Line-up sind noch offen.

