Comedian Hazel Brugger: "Dass ich mein Leben nun zum ersten Mal in der vollen Qualität lebe, habe ich zu großen Teilen meinem Mann zu verdanken"

In der aktuellen Ausgabe des NDR Info Podcasts "Raus aus der Depression" spricht Comedian Hazel Brugger mit Harald Schmidt über ihre Depression nach der Geburt ihrer Tochter: "Ich wurde immer gereizter, habe gar kein Spaß mehr an Dingen gehabt. Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt."

Brugger berichtet in der Podcast-Folge, die am Dienstag, 27. Juni, in der ARD-Audiothek veröffentlicht wird, welche zentrale Rolle ihr Mann Thomas Spitzer bei ihrem Weg in Hilfe spielte: "Ich hatte relativ lange schon mit Depression zu tun, ohne es selber zu wissen. Dann gab es bei mir vor eineinhalb Jahren einen Moment, wo gar nichts mehr ging und mein Mann sagte 'So bist du eigentlich nicht'." Er organisierte ihr einen Termin bei einem Psychiater und unterstützte sie im Alltag auf dem Weg der Genesung: "Mein Mann hat mir Lego-Sets gekauft, als es bei mir richtig den Bach runter ging und gesagt 'Deine Aufgabe ist es, dieses Lego-Set zusammenzubauen und jeden Morgen zu laufen'. Der Psychiater hatte mir empfohlen, jeden Morgen eine halbe Stunde im Sonnenlicht zu laufen." Inzwischen geht es Hazel Brugger wieder gut und sie sagt: "Jetzt kann man sagen, es geht mir toll. Aber es gibt schon mal wieder Tage, wo auch ich denke, jetzt nervt es mich wieder alles. Aber diese grundsätzliche Freude an der Arbeit und das genießen zu können, was für eine einzigartige Lebensweise ich führen kann, ist wieder da und das schönste überhaupt."

Über 20 andere Gäste sprachen bereits über ihre Erfahrung mit Depression

Im gemeinsamen Podcast von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention begrüßt Entertainer Harald Schmidt bereits seit 2021 als Gastgeber prominente Gäste, die ihre persönlichen Erfahrungen mit der Erkrankung Depression teilen. In den bisherigen 22 Folgen waren unter anderem Komiker Torsten Sträter, Schauspielerin Eva Habermann, Sänger Howard Carpendale oder Moderatorin Sophie Passmann zu Gast. Über Ursachen, Auslöser und Behandlungen klärt im zweiten Teil jeder Folge Prof. Ulrich Hegerl auf. Er ist Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention und verfügt als Psychiater über langjährige Erfahrung in der Behandlung von depressiv erkrankten Menschen.

