Komponist und Pianist Dardust veröffentlicht heute sein neues Album "Urban Impressionism" und kommt nach Deutschland

Dardust, der preisgekrönte Pianist, Produzent und Komponist, hat sich in seiner jahrzehntelangen Karriere als einer der einflussreichsten Künstler etabliert, der die Grenzen zwischen klassischer und zeitgenössischer Musik neu definiert. Am 8. November 2024 erscheint sein neues Album "Urban Impressionism" (Artist First / Sony Masterworks).

Auf diesem Werk erkundet Dardust innovative Klangkombinationen und bringt Klavier und elektronische Musik auf einzigartige Weise zusammen. Mit Titeln wie "Mon Coeur, Béton Brut" und "Impression, Skyline" entfaltet er eine lebendige Musik, die Kontraste harmonisch vereint.

Seine bisherigen Alben ("7", "Birth", "Storm and Drugs") waren durch Städte wie Berlin, Reykjavík und London geprägt, während "Duality" (2022) die Gegensätze zwischen Vernunft und Emotion, Kammermusik und Club-Elektronik thematisierte. "Urban Impressionism", Dardusts fünftes Studioalbum, ist eine Synthese dieser Elemente und sprengt erneut die Konventionen der Neoklassik und zeitgenössischen Musik. Dardust lässt sich bei diesem Projekt von urbaner Architektur und Impressionismus inspirieren. Seine Musik spiegelt die geometrischen Strukturen von Städten wie Paris, New York und London wider, während er durch Tonaufnahmen in den Vororten neue, urbane Klanglandschaften erschafft. Der Künstler nutzt dabei analoge Synthesizer und Samples, um atmosphärische Klangwelten zu schaffen, die wie impressionistische Malerei eine subjektive Wahrnehmung von modernen Szenen einfangen. Die Musikvideos zum Album wurden an brutalistischen Orten in Paris gedreht und setzen den visuellen Kontrast zwischen Architektur und Musik um. Im März 2025 geht Dardust mit "Urban Impressionism" auf Tournee durch 10 europäische Städte, beginnend in London und endend in Lissabon. Quelle: Guerilla Music GmbH (ots)