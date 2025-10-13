Mariele Millowitsch: "Ich mache gerne Blödsinn mit mir selbst"

Warum sie mit sich selbst gut auskommt - und wen sie mit 80 noch spielen will, verrät die Schauspielerin im Interview mit dem "Senioren Ratgeber". "Es ist eine Unverschämtheit, dass die Zeit so schnell vergangen ist", sagt Mariele Millowitsch und lacht: Im November wird die Schauspielerin 70. Diese Zahl stehe zwar auf dem Papier, aber sie fühle sich nicht so. "Auf jeden Fall bin ich froh, nicht jeder wird so alt", sinniert sie im Interview.

Selbstgespräche in unterschiedlichen Dialekten

Das Fitnessprogramm von Millowitsch, die als TV-Schauspielerin vor allem als Marie Brand im ZDF bekannt ist: viel laufen. "Ich komme, ohne angeben zu wollen, auf meine acht, neun Kilometer am Tag. Sollte ich die nicht schaffen, stehe ich abends noch eine Stunde auf dem Crosstrainer", gibt die gebürtige Kölnerin und Tochter des legendären Volksschauspielers Willy Millowitsch zu.

Dass sie generell gut mit sich selbst auskommt, verdankt Millowitsch, die übrigens einen Doktortitel in Tiermedizin hat, ihrem Humor - eine "große Gabe, die ich mitbekommen habe. Ich kann auch über mich lachen, wenn ich Mist gebaut habe. Mich nicht so ernst zu nehmen, hat mir immer geholfen". Gern führt sie Selbstgespräche, auch in unterschiedlichen Dialekten. "Ich mache gerne Blödsinn mit mir selbst." Natürlich gebe es auch Tage, an denen sie richtig schlecht drauf sei. "Das nimmt aber ab, seit ich versuche, mich nicht mehr von den Nachrichten ins Bockshorn jagen zu lassen. Früher habe ich morgens zuerst die Nachrichten eingeschaltet. Ich kann das nicht mehr, es reicht, wenn die Weltlage zu mir durchsickert."

Mit Freundlichkeit gegen Biestigkeit der Leute

Aber Mariele Millowitsch kann auch die Fassung verlieren. Und zwar bei Intoleranz und Dummheit, wie sie verrät. Häufig muss sie über die A4 nach Köln fahren - "da gibt es genug, was mich aus der Fassung bringt im Verhalten der Menschen untereinander". Ihr Gegenkonzept? "Wenn ich in der Kölner Südstadt unterwegs bin, dann mit freundlichem Gesicht. Ich habe mir angewöhnt, Komplimente zu machen, wenn mir etwas positiv an jemandem auffällt. Ich versuche, mit Freundlichkeit etwas dagegen zu tun, dass die Leute zueinander biestiger werden."

Und wie sieht es mit ihrer früheren Ankündigung aus, mit 80 Jahren Miss Marple zu spielen - steht sie noch dazu? "Wenn das Angebot kommt, sofort! Mit kurzen Haaren und Jeans, vielleicht sogar Latzhose." Das komplette Interview mit Mariele Millowitsch lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber".

Quelle: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen (ots)