BILD beschreibt einen Auftritt des „Tesla Bot“ bei einer Filmpremiere mit Jared Leto, der für Gesprächsstoff sorgte. Der Roboter interagierte laut Bericht ungewöhnlich mit dem Star und mischte sich in Foto-Posen ein. Online entbrannte eine Debatte, ob der Stunt cleveres Marketing oder reine Provokation war.

Technikfans diskutieren, wie autonom die Präsentation tatsächlich war. Kritiker sprechen von einer fernsteuerbaren Bühnenshow, die mehr Schein als Sein sei. Befürworter sehen in der Aufmerksamkeit einen Beleg für die Faszination humanoider Systeme.

Für Studios und Hersteller ist der Effekt messbar: Social-Media-Traction, Medienreichweite und Markenwahrnehmung. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Transparenz, welche Fähigkeiten real sind. Ob der Tesla Bot in absehbarer Zeit alltagstaugliche Aufgaben übernimmt, bleibt offen.

Quelle: ExtremNews



