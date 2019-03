Zeitungsqualitäten 2019: Im Lokalen führt kein Weg an der Zeitung vorbei

Die regionale Tageszeitung ist die mit Abstand meistgenutzte Informationsquelle im Lokalen: 68 Prozent der Bevölkerung lesen sie, um sich über das Geschehen am Wohnort auf dem Laufenden zu halten. Dies sowie weitere Fakten zur Nutzung und Werbeleistung der Zeitungen dokumentiert die ZMG-Studie "Zeitungsqualitäten 2019".

Laut Studie fühlen sich 77 Prozent der Bundesbürger mit ihrem Wohnort stark verbunden; entsprechend hoch ist das Informationsinteresse an lokalen Themen: Gut zwei Drittel der Bürger halten sich regelmäßig über das Geschehen vor Ort auf dem Laufenden. 71 Prozent geben an, sich sehr für Ereignisse im Wohnort, für Freizeitmöglichkeiten (67 Prozent) und das, was in der Gegend passiert (67 Prozent), zu interessieren. Auch kulturelle Angebote (62 Prozent) und Informationen der lokalen Geschäfte (59 Prozent) sind stark gefragt.

Die Bürger wissen, wo sie diese Informationen zuverlässig finden: in der Tageszeitung. 68 Prozent nutzen die Regionalzeitung (gedruckt und digital) als Informationsquelle zum Geschehen am Wohnort und in der näheren Umgebung. Damit ist die Tageszeitung der mit Abstand wichtigste Informationslieferant. Radio (44 Prozent), Internet (Onlineangebote ohne Zeitungen: 41 Prozent), regionales Fernsehen (36 Prozent) und kostenlose Anzeigenblätter (35 Prozent) werden zwar auch genutzt, rangieren jedoch deutlich hinter der Tageszeitung.

Fazit: Die Tageszeitung ist unverzichtbar für lokale und regionale Themen. Vor allem ihre Glaubwürdigkeit (96 Prozent), Aktualität (97 Prozent), Kompetenz (93 Prozent) und Objektivität (92 Prozent) werden hoch geschätzt.

Zeitungsanzeigen sind beliebt

Die jetzt von der ZMG veröffentlichte Studie "Zeitungsqualitäten 2019" bündelt aktuelle Fakten zur Zeitung, zu ihrer Werbeleistung in Print und Online und zum Nutzungsverhalten der Leser.

Danach lesen oder nutzen beispielsweise kumuliert acht von zehn Deutschen Zeitungsinhalte - sei es die tägliche gedruckte Ausgabe oder mindestens einmal wöchentlich das digitale Angebot. Das sind 56,9 Millionen regelmäßige Leserinnen und Leser, quer durch alle Altersschichten. Nicht nur diese hohe Reichweite, auch ihre intensive und konzentrierte Nutzung sowie die besondere Glaubwürdigkeit verstärken die Werbewirkung der Zeitung und zeichnen sie gegenüber anderen Werbemedien aus.

Bei den Lesern kommt Zeitungswerbung gut an: 80 Prozent beurteilen Anzeigen in der Zeitung als glaubwürdig und zuverlässig, für 74 Prozent sind Anzeigen bei der Angebotsauswahl hilfreich und 82 Prozent halten Geschäfte für seriös, die in der Zeitung werben. Deshalb möchten 70 Prozent auch nicht auf Anzeigen oder Beilagen in der Zeitung verzichten.

Quelle: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger (ots)