Detlef Soost: Einfach machen

Von Berlin in die Provinz: Der Tänzer, Choreograf, Speaker und Bestseller-Autor Detlef Soost war zu Besuch in den Scherer Studios in Mastershausen im Hunsrück. Im Gespräch mit Top-Speaker Hermann Scherer und der Rednerin Kerstin Scherer präsentierte er sein aktuelles Buch "Scheiß drauf, mach's einfach - Überwinde deine Ängste und lebe dein Leben".

In seinem Sachbuch, mit dem er auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerlisten erobert hat, zeigt der Berliner auf, wie die Menschen es schaffen können, ihre Ziele zu erreichen und ihre Zweifel zu begraben. Wenn jemand weiß, wie man es schaffen kann, sich selbst aus den tiefsten Lebenskrisen zu ziehen, immer wieder aufzustehen, immer wieder mit Niederlagen zurecht zu kommen, dann ist es Detlef Soost. Im Interview mit Hermann Scherer erzählt der gebürtige Ost-Berliner, wie er es geschafft hat, vom Heimkind, das ohne Eltern aufwuchs, zu einem gefeierten Star der Show- und Fernsehbranche zu werden. Das Motto, das ihn auf seinem ganzen Lebensweg begleitet hat: Lebe Deinen Traum. "Jeder, der etwas von ganzem Herzen will, der bekommt es auch", ist sich der 49-Jährige sicher. Und weil er das beste Beispiel für Resilienz, Wille und Umsetzung ist, hat er sich mittlerweile dazu entschieden, auch andere Menschen auf ihrem Weg nach oben zu begleiten. Er nimmt sie an der sprichwörtlichen Hand, zeigt ihnen Wege auf, mit Rückschlägen umzugehen und gibt ihnen konkrete Handlungsanweisungen. Einen kleinen Einblick in die vielschichtigen und inspirierenden Inhalte seines neuen Buches - es ist mittlerweile die vierte Veröffentlichung - erhielten Kerstin und Hermann Scherer im firmeneigenen TV-Studio in Mastershausen. Dort präsentierte sich Soost nahbar, sympathisch und wortgewandt. Einen umfassenden Einblick gibt der Berliner seinem Publikum während seiner neuen, emotionsgeladenen Live-Show "Scheiß drauf, mach's einfach", mit der er wieder von Anfang März bis Ende Mai durch verschiedene deutsche Metropolen tingelt. Quelle: Scherer GmbH & Co. KG (ots)

