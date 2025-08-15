Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Sky du Mont freut sich auf Karriereende

Sky du Mont freut sich auf Karriereende

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 15:03 durch Sanjo Babić
Sky du Mont, früher auch Dumont, eigentl. Marco Claudio Cayetano Neven du Mont (2017), Archivbild
Sky du Mont, früher auch Dumont, eigentl. Marco Claudio Cayetano Neven du Mont (2017), Archivbild

Foto: FlickreviewR
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Schauspieler Sky du Mont blickt positiv auf das Ende seiner Schauspielkarriere. "Ich will nie wieder auf ein Dixi-Klo gehen müssen, die ganze Nacht in einem Wohnwagen liegen, um dann aufgerufen zu werden, wenn man vor lauter Müdigkeit die Augen nicht mehr aufhalten kann, oder eklige Sandwiches am Filmset essen", sagte du Mont der "Gala".

Der Film "Das Kanu des Manitu" soll sein letzter Film sein.

Auch heiraten wolle er nicht noch einmal, so der Schauspieler weiter. "Weil vier Hochzeiten drei zu viel waren", sagte der 78-Jährige. Seit zwei Jahren führt der Schauspieler eine Beziehung mit der Journalistin Julia Schütze.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tratte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige