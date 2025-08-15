Sky du Mont freut sich auf Karriereende

Der Schauspieler Sky du Mont blickt positiv auf das Ende seiner Schauspielkarriere. "Ich will nie wieder auf ein Dixi-Klo gehen müssen, die ganze Nacht in einem Wohnwagen liegen, um dann aufgerufen zu werden, wenn man vor lauter Müdigkeit die Augen nicht mehr aufhalten kann, oder eklige Sandwiches am Filmset essen", sagte du Mont der "Gala".

Der Film "Das Kanu des Manitu" soll sein letzter Film sein.



Auch heiraten wolle er nicht noch einmal, so der Schauspieler weiter. "Weil vier Hochzeiten drei zu viel waren", sagte der 78-Jährige. Seit zwei Jahren führt der Schauspieler eine Beziehung mit der Journalistin Julia Schütze. Quelle: dts Nachrichtenagentur