Schönheits-Chirurg Professor Werner Mang: "Alle wollen so aussehen wie Meghan Markle"

US-Serienstar Meghan Markle (36) ist das Schönheits-Vorbild schlechthin. Im Interview mit Neue Post verrät Chirurg Werner Mang das Geheimnis ihrer Schönheit: "Seit der Verlobung mit Harry steht das Telefon in meiner Klinik nicht mehr still. Alle wollen so aussehen wie Meghan Markle. Sie wollen alle Prinzessin werden. Doch das kann selbst der beste Schönheitschirurg nicht bewerkstelligen", so der Professor.

Meghan Markle selbst hat sich operieren lassen, um ihrer Karriere nachzuhelfen. Mit Erfolg! Und auch Queen-Enkel Harry ist überzeugt von der amerikanischen Schönheit. Besonders ihre Nase hat es vielen angetan: "Ebenmäßige Nasenknochen, eine nicht zu verspielte, prominente Nasenspitze mit leichtem Schwung nach oben, in einem Winkel von etwa 110 Grad", erklärt der Chirurg die hübsche Arbeit. "Die Wunschnase Claudia Schiffer ist out, Meghan Markles Stupsnase ist in!" Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)

Anzeige