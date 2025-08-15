Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Reezy neu an der Spitze der Album-Charts

Freigeschaltet am 15.08.2025 um 15:40 durch Sanjo Babić
Reezy, bürgerlich Raheem Heid (2020), Archivbild
Reezy, bürgerlich Raheem Heid (2020), Archivbild

Reezy steht mit "Born Spinner" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf den Plätzen zwei und drei folgen US-Sänger MGK alias Machine Gun Kelly ("Lost Americana"), und die ehemaligen "ESC"-Teilnehmer Lord Of The Lost ("OPVS Noir Vol. 1").

In den Single-Charts geben die "KPop Demon Hunters" weiterhin den Ton an. Während "Golden", gesungen von Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, die Krone verteidigt, notieren sechs weitere Songs aus dem Animationsfilm von Netflix in der Top 100. Alex Warren schafft es mit "Ordinary" auf Platz zwei. Rang drei geht an "Ocean" von RAF Camora und Ufo361.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

