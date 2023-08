Indie-Band Madsen auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Die Indie-Band Madsen steht erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Nachdem sie es bisher mit sieben Alben in die Top 10 schafften, konnten sie sich dieses Mal mit "Hollywood" gegen die Wiederveröffentlichung von "Auf Biegen und Brechen" der Band Weimar (zwei) und Ballermann-Sängerin Mia Julia "Schlechte Manieren" (drei) durchsetzen.

Die Top 10 knackten außerdem Singer-Songwriter Hozier ("Unreal Unearth", vier), die Greatest Hits-Alben "Best Of" (Anna-Carina Woitschack, acht) und "Es bleibt kalt (2003-2023)" (Eisbrecher, neun) sowie Udo Lindenberg ("50 Jahre Panikorchester Live", zehn). In den Single-Charts steht "Mädchen auf dem Pferd" (Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian) an der Spitze. Die Hip-Hop-Tracks "9 bis 9" (Sira, Bausa und Badchieff) und "Summertime" (Kontra K. und Lana Del Rey) landen auf den Plätzen zwei und drei. "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 sowie "Theater" von Ski Aggu und Soho Bani schafften es ebenfalls in die Top 5. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Mu sikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur