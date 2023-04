Chomsky über US-Politik und Ukraine: Wie lange wird Europa das noch hinnehmen?

Der US-amerikanische Politexperte Noam Chomsky berichtete am 18. April in einem politischen Video-Podcast über die Situation in der Welt und insbesondere in der Ukraine, wobei er die wirtschaftliche Lage der Ukraine besonders betonte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nun, was passiert in der Ukraine? Der Krieg eskaliert. Die Ukraine leidet bitterlich. Die Zahl der Opfer ist enorm. Die ukrainische Armee ist jetzt offenbar praktisch zerstört. Die meisten Menschen in der Welt sehen darin einen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Und es wird immer schwieriger, sich dieser Schlussfolgerung zu entziehen. Wenn der Krieg weiter eskaliert, wird die Ukraine wirtschaftlich sehr stark geschädigt werden." Quelle: RT DE