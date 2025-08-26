Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Corinna Harfouch verlässt den "Tatort" im Frühjahr 2026

Corinna Harfouch verlässt den "Tatort" im Frühjahr 2026

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 11:17 durch Sanjo Babić
Corinna Harfouch (2024)
Corinna Harfouch (2024)

Foto: Urheber
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Woran starb ein Obdachloser mit Bisspuren? Das ist die Kernfrage im Berliner "Tatort: Gefahrengebiet", den DasErste im Frühjahr 2026 ausstrahlt. Und zugleich der letzte Einsatz für Kriminalhauptkommissarin Susanne Bonard, seit 2023 gespielt von Corinna Harfouch ("Das Parfum").

Nach insgesamt nur fünf Einsätzen verlässt die hochkarätige Schauspielerin den Berliner "Tatort" schon wieder, wie RBB-Sprecherin Ulrike Herr hoerzu.de exklusiv bestätigt: "Sobald es eine Entscheidung über die Nachfolge von Corinna Harfouch gibt, informieren wir darüber. Geplant ist aktuell, dass Robert Karow, gespielt von Mark Waschke, wie nach dem Ausstieg von Meret Becker einen Fall solo ermittelt. Danach geht es mit neuem:r Partner:in weiter."

Bevor Corinna Harfouch aussteigt, ist sie jedoch, so Ulrike Herr gegenüber hoerzu.de, noch in ihrem vierten und vorletzten Fall, dem "Tatort: Erika Mustermann", im Herbst 2025 zu sehen. Mehr über den Inhalt der beiden letzten Krimis exklusiv auf hoerzu.de

Quelle: HÖRZU (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ebonit in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige