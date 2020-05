Guido Maria Kretschmer: "Klamotten haben eine Seele"

In der aktuellen Ausgabe von BARBARA (ab sofort im Handel) dreht sich alles um die Frage: "Alles in Ordnung?" Zum Gespräch hat Barbara Schöneberger Modedesigner und "Shopping Queen"-Autorität Guido Maria Kretschmer eingeladen, denn der ist bekannt dafür, alles gern gerade zu rücken.

Er räume tatsächlich stets auf, bevor er das Haus verlasse: "Wenn ich dann nach Hause komme und die Köpfe der Tulpen nicht aufrecht stehen oder wenn Dinge nicht an ihrem Platz sind, irritiert mich das erst mal." Klamottenberge werde man bei ihm nicht finden, nicht privat und nicht beruflich: "Als Designer gehst du unter, wenn du nicht jede Art von Chaos von Anfang an verhinderst. Da fliegen so viele Klamotten herum, so viele Stoffmuster, Kurzwaren, Zettel und Stifte ...

Ich hatte immer das Gefühl: Wenn da keine Ordnung drinsteckt, geht der Laden unter." Überhaupt habe er ein besonderes Verhältnis zu Kleidungsstücken: "Ich glaube, Klamotten haben eine Seele." Falls leichte Teile vom Bügel rutschen, sei das für ihn ein Zeichen: "Die brauchen ein bisschen Aufmerksamkeit. Die hebe ich dann auf und sage: Ach Mäuschen. Du armes Ding."



