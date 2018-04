Neuer Mega-Rekord: Ed Sheeran mit 1 Milliarde Streams

1.000.000.000 Mal: So häufig wurden die Songs von Ed Sheeran in Deutschland bislang gestreamt. Als erster Musiker überhaupt hat der britische Superstar in diesen Tagen die 1 Milliarde-Hürde übersprungen und setzt die Messlatte für zukünftige Erfolge damit weit nach oben. Auch in der Kategorie „meistgestreamter Song“ ist der bei Warner Music unter Vertrag stehende Künstler weiterhin alleiniger Spitzenreiter. „Shape Of You“ kommt mittlerweile auf 170 Millionen Abrufe, wie die repräsentativen Daten von GfK Entertainment zeigen.

Bernd Dopp Chairman & CEO Warner Music Central Europe: „Ed ist zweifellos einer der begabtesten, besten und erfolgreichsten Songwriter, Sänger und Performer unserer Zeit und dieser Meinung ist offensichtlich auch eine unglaubliche Zahl von Musikfans in Deutschland und der ganzen Welt. Es ist uns eine Ehre und ein Privileg, Eds unaufhaltsamen Aufstieg zum globalen Superstar begleiten und unterstützen zu dürfen. Wir gratulieren Ed zu seinem erneuten Rekord.“ Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: „Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung! In den Offiziellen Deutschen Charts hält Ed übrigens weitere Rekorde: Er ist der einzige Interpret, der mit zwei Titeln - „Shape Of You“ und „Castle On The Hill“- gleichzeitig auf eins und zwei einstieg. Und kein anderer internationaler Act hat es bisher geschafft, den „Nummer 1 Award“ bei den Alben und Singles abzuräumen.“ Bei der morgigen „ECHO“-Verleihung ist Ed Sheeran als einziger internationaler Musiker vierfach nominiert, darunter alleine zwei Mal für den Hit des Jahres („Shape Of You“, „Perfect“). Der am zweithäufigsten gestreamte Künstler aller Zeiten in Deutschland ist Kollegah. Dahinter folgen mit Eminem, Drake und Bonez MC drei weitere Rapper. Basis der Sonderauswertung sind Premium- und werbefinanzierte Musik-Streams ab einer Länge von 31 Sekunden. Quelle: GfK Entertainment GmbH