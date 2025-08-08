"Golden" an Spitze der deutschen Single-Charts - Sira auf Platz drei

Der Song "Golden", den Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami als die fiktive K-Pop-Girlgroup Huntr-x im Animationsfilm "KPop Demon Hunters" von Netflix singen, steht erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die übrigen Medaillen gingen an Alex Warren ("Ordinary", zwei) sowie Aymen und Sira ("30 mal am Tag", drei).

In den Album-Charts schaffte es Pink Floyd-Gründungsmitglied Roger Waters mit dem Live-Werk "Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague" auf Platz eins. Der "KPop Demon Hunters"-Soundtrack landete direkt dahinter. Kolja Goldsteins Platte "Kouwe Ouwe" debütierte auf Platz drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur