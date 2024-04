Über 100 tote Journalisten im Gazastreifen

Die Menschenrechtsorganisation "Reporter ohne Grenzen" (RSF) meldet eine dreistellige Zahl an getöteten Journalisten im Gazastreifen und an anderen Schauplätzen des Konflikts. Im israelischen Krieg gegen die Hamas seien seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 112 "Medienschaffende" getötet worden, teilte die Organisation am Samstag mit.