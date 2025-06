„Vertell doch mal!”: Das sind die Siegerinnen und Sieger des niederdeutschen Schreibwettbewerbs 2025

„Mit‘nanner“, also „Miteinander“ – unter diesem Motto stand der 37. niederdeutsche „Vertell doch mal!“-Wettbewerb von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater. Rund 700 plattdeutsche Erzählungen waren bis Anfang März eingesandt worden. Jetzt hat eine Jury die fünf besten Geschichten ausgesucht, die am Sonntag, 22. Juni, bei einer Matinée im Hamburger Ohnsorg-Theater bekannt gegeben wurden.

Enie van de Meiklokjes, prominente Botschafterin des Wettbewerbs, beglückwünschte alle Gewinnerinnen und Gewinner und lobte ihren Einsatz für die Erhaltung der plattdeutschen Sprache, die ihr sehr am Herzen liege. Insgesamt wurden Preise im Wert von 5000 Euro vergeben. NDR Moderator Yared Dibaba moderierte die „Vertell doch mal“-Gala gemeinsam mit NDR-Redakteurin Ilka Brüggemann.

Den ersten Preis gewann die Hamburgerin Felicitas Schröder mit ihrer Geschichte „Fohrgemeenschop“ über eine Fahrt mit der S-Bahn. Die 25 besten Geschichten sind ab jetzt in dem diesjährigen „Vertell doch mal!“-Buch nachzulesen, das im Husum-Verlag erschienen ist.

Bei der „Vertell doch mal“-Gala im Ohnsorg-Theater wurde auch bereits bekanntgegeben, unter welchem Motto der kommende Wettbewerb stehen wird: „Kuddelmuddel!“. Plattsnackerinnen und Plattsnacker aus dem Norden und der ganzen Welt sind aufgerufen, ab Januar 2026 ihre Geschichten zum Thema einzusenden. Durch die frühe Bekanntgabe des Mottos soll vor allem auch Schulklassen die Teilnahme am Wettbewerb erleichtert werden. Die genauen Teilnahmemodalitäten werden zeitnah veröffentlicht.

Die komplette Gala 2025 mit allen Geschichten, vorgelesen von Schauspielerinnen und Schauspieler des Ohnsorg-Theaters, gibt es auf ndr.de/vertell.

Das sind die fünf Siegerinnen und Sieger:

1. Preis

Felicitas Schröder aus Hamburg mit “Fohrgemeenschop”.

Die Erzählung schildert flüchtige Momente und Begegnungen in der S-Bahn und regt zum Nachdenken über das mangelnde Mitgefühl in der Gesellschaft an. Felicitas Schröder ist zum ersten Mal mit einer Geschichte im „Vertell doch mal!“-Buch vertreten und erhielt als Erstplatzierte ein Preisgeld von 1500 Euro. Ihre Geschichte trug die Ohnsorg-Schauspielerin Lara-Maria Wichels vor.

2. Preis

Kai Bruhn aus Halstenbek (Schleswig-Holstein) mit “Treckt sik na’t Lief”.

Ein von der Mutter nach dem Krieg gestrickter, kratziger Wollpullover wird zum lebenslangen Begleiter eines nun alten Mannes, der ihm in vielen Lebenslagen Trost spendet.

Kai Bruhn ist zum ersten Mal im „Vertell doch mal“-Buch dabei. 1000 Euro Preisgeld gingen an ihn. Seine Geschichte trug der Ohnsorg-Schauspieler Dieter Schmitt vor.

3. Preis

Birgit Waterloh aus Fresenburg (Niedersachsen) mit “De Schree”.

Die Erzählung eines jungen Mädchens, das ihr Neugeborenes zur Adoption freigegeben hat. In unverblümter Sprache beschreibt die Autorin das emotionale Spannungsfeld einer jungen Mutter, die zwischen Hoffnung, Angst und Trauer pendelt. Es ist Birgit Waterlohs erste Geschichte, die in einem „Vertell doch mal“-Buch erscheint. Ihre Geschichte wurde mit 800 Euro belohnt. Sie wurde von Ohnsorg-Schauspielerin Meike Meiners vorgetragen.

4. Preis

Bernd Großmann aus Hamburg mit „Lever eensam as gemeensam?“.

Die Geschichte erzählt von einer Elster und anderen Vögeln, die von einer Nachtigall das Singen lernen möchten, um einen Chor zu gründen. Bernd Großmann war schon drei Mal in einem „Vertell doch mal“-Buch dabei. Er bekam ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro. Die Geschichte wurde von Ohnsorg-Schauspieler Colin Hausberg gelesen.

5. Preis

Janthe Schröder aus Scheeßel (Niedersachsen) mit „Nie nich to oolt“.

Mit Wärme und Humor portraitiert die Autorin eine 81-jährige Dame, die sich auf dem Weg zu einer Demonstration befindet. Ihre Enkelin nimmt zeitgleich an einer Demo in München teil. Eine Geschichte über den Mut, für wichtige Werte einzustehen und über die Bedeutung generationsübergreifenden Miteinanders. Janthe Schröder ist das erste Mal in einem „Vertell doch mal“-Buch vertreten. Für ihre Erzählung erhielt sie ein Preisgeld von 500 Euro.

Ohnsorg-Schauspieler Beate Kiupel trug die Geschichte auf der Gala vor.

Geschichten und Ausschnitte der Veranstaltung sind in verschiedenen NDR-Programmen zu sehen und zu hören:

Fernsehen im „Schleswig-Holstein Magazin“, 22. Juni, ab 19.30 Uhr

Radio auf NDR 1 Welle Nord, 23. und 30. Juni, jeweils von 20.00 bis 21.00 Uhr

Fernsehen im „Hamburg Journal“, 22. Juni, ab 19.30 Uhr

Radio auf NDR 90,3, 29. Juni ab 8.30 Uhr und im "Wi snackt Platt"-Podcast

Radio auf NDR 1 Niedersachsen, 30. Juni, ab 19.00 Uhr

NDR Fernsehen im „Nordmagazin“, 22. Juni, ab 19.30 Uhr

Radio auf NDR 1 Radio MV Kulturjournal, 23. Juni ab 19.00 Uhr

Radio auf Bremen Zwei im Rahmen des Niederdeutschen Hörspiels, alle zwei Wochen freitags 18.00 bis 19.00 Uhr

Nachbericht in "De Noorden op Platt" am Sonnabend, 28. Juni, ab 11.30 Uhr

