Dietmar Bär über das "Traumschiff": "Alma Mater aller Reisebüros"

Schauspieler Dietmar Bär hält das "Traumschiff" für die "Alma Mater aller Reisebüros". Der 62-Jährige, seit 26 Jahren "Tatort"-Kommissar in Köln, hat einen Ausflug zur Konkurrenz unternommen und ist am kommenden Sonntag auf dem ZDF-"Traumschiff" zu sehen. "Wenn Sie den 23-jährigen Schauspielschüler Dietmar Bär nach einem Engagement auf dem Traumschiff gefragt hätten, wäre der wohl mit seinem ganzen großen Idealismus brüskiert gewesen", sagte Bär der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Andererseits habe ich schon damals gesehen, dass da alles vertreten war, was Rang und Namen hatte beim Film und auf der Bühne."

Bleibenden Eindruck habe "die sagenumwobene Crewparty" am letzten Abend des Drehs bei ihm hinterlassen, berichtete Bär: "Am letzten Abend verabschiedet sich die Filmcrew von der Schiffscrew, die Produktionsfirma organisiert ein rauschendes Fest mit Essen und Trinken, vor allem Trinken. Die Mannschaft vom Aufnahmeleiter bis zum Hauptdarsteller steht hinterm Tresen und bedient Matrosen und die Leute aus dem Bordbereich, die natürlich herzlich eingeladen sind. Irgendwann wird der Tisch aus der Mitte geschoben, und es wird getanzt." Beeindruckt zeigte sich Bär aber auch vom Team des Produktionsbüros: "Das ist ein flying office an Bord des Traumschiffs. Die haben einen eigenen Raum an Bord für sich, wo die Aufnahmeleitung den laufenden Dreh organisiert, aber auch schon die nächsten Drehs vorbereitet werden. Vom Schiff und aus der Lodge in der Namib-Wüste wurde also schon alles für Indonesien organisiert - Drehorte finden, Wohnungen anmieten, Schiffspassagen, Flüge, Tiere buchen. Da merkte ich: Das ist wirklich großer Zirkus, es hat selbst mich als Profi sehr beeindruckt." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)