Big Tech knickt ein: YouTube überweist Trump Millionen nach Zensur-Eklat

Nach der Sperrung seines Kanals im Januar 2021 hat sich YouTube mit Donald Trump (Rep.) auf einen Millionenvergleich geeinigt, berichten The Guardian und weitere Medien. Laut den Berichten umfasst die Einigung insgesamt 24,5 Millionen Dollar, wovon 22 Millionen zweckgebunden fließen.

YouTube bestätigte eine Einigung zur Beilegung des jahrelangen Rechtsstreits um die Sperrung des Trump-Kanals nach dem 6. Januar 2021. In dem Vergleich werden Zahlungen genannt, die nach Angaben mehrerer übereinstimmender Medienberichte insgesamt 24,5 Millionen Dollar ausmachen. Davon sollen 22 Millionen Dollar Projekten im Regierungsumfeld zugutekommen. Die Plattform hatte Trumps Kanal 2023 wieder freigeschaltet.

Hintergrund ist eine Klage, mit der Trump YouTube und Mutterkonzern Alphabet unrechtmäßige Einschränkungen der Meinungsfreiheit vorwarf. Ähnliche Auseinandersetzungen mit Meta und X waren zuvor ebenfalls gegen Zahlungen beigelegt worden. Für die Tech-Unternehmen bedeutet die Einigung das Ende eines politisch aufgeladenen Streits, der seit 2021 andauert.

Quelle: ExtremNews



