AUF1 wird 2: Ein Meilenstein der Medien-Revolution

Zwei Jahre lang sendet der erste alternative und unabhängige Fernsehsender AUF1 nun schon. Schonungslos, frei und unabhängig wird über ein breites Themenfeld berichtet. „Die Initialzündung für AUF1 war natürlich Corona. Aber dahinter konnten wir schnell die großen Pläne der Globalisten enttarnen“, so Chefredakteur Stefan Magnet. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Klima-Lüge, Migrations-Lüge, Gender-Lüge oder Kriegs-Lüge: Keine globale Agenda bleibt länger im Verborgenen, wenn das führende deutschsprachige Alternativmedium darüber berichtet.

Chefredakteur Stefan Magnet: „Unser Erfolg geht bereits jetzt in die Mediengeschichte ein!“

Magnet: „Was uns gelungen ist, geht in die Mediengeschichte ein. Mit einem kleinen Team haben wir am 31. Mai 2021 den Grundstein für die Medien-Revolution gelegt. Nach zwei Jahren sind wir nun professionell aufgestellt und denken schon in neuen Dimensionen!“

Die zahlreichen Angriffe von außen belegen die Relevanz des noch jungen Senders, sagt Stefan Magnet: „Wir haben offenbar sehr viel richtig gemacht, wenn uns etwa die ARD weghaben möchte. Vor allem: Wir mussten noch keine einzige inhaltliche Richtigstellung bringen.“

Zwei Jahre AUF1 in Zahlen und Fakten

720 Tage AUF1. Über 2.000 Videobeiträge, 33.800 Minuten Sendezeit. 475 Nachrichten-Sendungen. Interviews mit Persönlichkeiten, die in System-Medien verschwiegen oder verunglimpft werden, wie etwa Dr. Hans-Georg Maaßen, Prof. Dr. Andreas Sönnichsen oder Prof. Dr. Sucharit Bhakdi.

Die meistgesehenen Formate bei AUF1

Das erfolgreichste AUF1-Format bisher: Die Dokumentation „Zeugen der Wahrheit: Was in Spitälern, Heimen und Ordinationen wirklich passiert“ von Mag. Elsa Mittmannsgruber.

17 mutige Menschen berichten über ihre Erlebnisse aus der Covid-Zeit.

Platz 2 belegt die Sondersendung „Tödliche Agenda: Der Plan ist durchschaut“ von Stefan Magnet. Über den bislang geheimen Plan, den Großteil der Menschheit abzuschaffen, den Rest zu unterjochen und 0,001 Prozent der Weltbevölkerung an die Spitze zu stellen.

Gefolgt vom „Elsa“-Interview mit Professor Dr. Sucharit Bhakdi, dem corona-kritischen Kämpfer der ersten Stunde.

Programm wird optimiert und ausgebaut

Bei einer große Seher-Umfrage vor wenigen Wochen lieferten über 30.000 Seher wertvolle Vorschläge. „Das wird sich im Herbst in einem verbesserten und erweiterten Programm niederschlagen“, verspricht AUF1-Programmchef Andreas Retschitzegger.

„Frei und unabhängig arbeiten – für die mit Steuergeld gemästeten System-Medien schlichtweg unvorstellbar. Wir hingegen finanzieren unseren Sendebetrieb ausschließlich durch Spenden. Das ermöglicht uns absolute Unabhängigkeit“, freut sich AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet über die enorme Seher-Loyalität. „Dafür bedanke ich mich im Namen des gesamten AUF1-Teams. Eine schöne Bestätigung unserer Arbeit, die uns auf unserem Weg anspornt – Freie Medien für eine freie Welt!“"

Quelle: AUF1.info