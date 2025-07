Ursula Krechel erhält Georg-Büchner-Preis

Die deutsche Schriftstellerin Ursula Krechel erhält in diesem Jahr den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag mit. Krechel sei eine Autorin, "die in ihren Gedichten, Theaterstücken, Hörspielen, Romanen und Essays den Verheerungen der deutschen Geschichte und Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer Literatur entgegensetzt", so die Jury zur Begründung.

In ihrer Lyrik nehme sie Redewendungen beim Wort und sezierte die Versehrungen und Hoffnungen des Alltags, die Innenansichten der Klassenverhältnisse.



"Das Thema der Selbstbehauptung, Wiederentdeckung und Fortentwicklung weiblicher Autorschaft zieht sich als roter Faden durch ihr gesamtes Schaffen", so das Gremium weiter. Dies gelte insbesondere für ihre Essayistik, in der sie die deutschsprachige Literatur mit der internationalen ästhetischen Moderne ins Gespräch bringe. Krechels Werk rege Leser an, "die Spuren der Vergangenheit im Alltag der Gegenwart aufzufinden und das Hier und Jetzt der deutschen Gesellschaft nicht hinzunehmen, wie es ist".



Der Georg-Büchner-Preis soll in diesem Jahr am 1. November in Darmstadt verliehen werden. Er gilt als der renommierteste Literaturpreis im deutschen Sprachraum. Quelle: dts Nachrichtenagentur