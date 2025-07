Drehstart für Fernsehfilm „Louma“

In Köln und Hürth haben am 15. Juli die Dreharbeiten zum Fernsehfilm „Unser Leben mit Louma“ (AT) begonnen. „Unser Leben mit Louma“ (Regie: Mark Monheim, Kamera: Markus Schott) ist die Verfilmung des Romans „Louma“ von Christian Schnalke, der auch das Drehbuch schrieb. Lou/Louma hat vier Kinder von zwei Männern. Als sie stirbt, sollen die Kinder auseinander gerissen werden. Um das zu verhindern, haben die Kinder die Idee, dass die ungleichen Männer zusammenziehen. Kann das gut gehen?

Lous (Marie Nasemann) erster Mann Tristan (Trystan Pütter), erfolgreicher Besitzer einer Kaffeehaus-Kette, ist der Vater von Toni (Lola Höller) und Fabi (Noél Gabriel Kipp), 16 und 14 Jahre alt. Während der Ehe hat Tristan alles darauf gesetzt, seinen Traum von der Kaffeehaus-Kette zu verwirklichen. Lou versuchte das Tempo mitzuhalten, was sie nach einem Zusammenbruch in die Klinik brachte. Dort lernte sie den Musiker Mo (Timur Isik) kennen. Nach der Trennung von Tristan werden Lou und Mo ein Paar und bekommen zwei Kinder: Fritte (Emily Kaiser) und Nano (Michel Koch), zum Zeitpunkt der Handlung zehn und acht Jahre alt. Als Lou durch einen Unfall stirbt, kämpft Mo darum, dass die Kinder weiterhin alle zusammen bei ihm bleiben. Doch obwohl Toni und Fabi nach der Scheidung bei Lou geblieben sind, will Tristan jetzt Verantwortung für seine Kinder übernehmen. Wegen einer Dienstreise muss er sie allerdings direkt nach der Trauerfeier bei Mo lassen. Vor dem Abflug besinnt er sich jedoch, kehrt um, findet das Haus aber leer vor. Mo und die vier Kinder übernachten auf dem Friedhof, denn Nano wollte Lou nicht alleine lassen. Als Tristan Toni und Fabi dort wegholen will, eskaliert die Situation und die Männer werden vor den Augen der Kinder handgreiflich. Ausgerechnet an diesem Tiefpunkt hat Fritte eine Idee: „Ihr zieht zusammen. Tristan und du. Wir ziehen alle zusammen.“ Produziert wird „Unser Leben mit Louma“ (AT) von EIKON Media (Produzent: Mario Krebs) im Auftrag des WDR (Redaktion: Elke Kimmlinger) für die ARD. Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)