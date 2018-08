Promikoch Rosin war im Fußball kein Talent

Sterne-Koch Frank Rosin (52, "The Taste") ist bekennender Schalke 04-Fan und hat jetzt mit dem Ex-Knappen-Kicker Max Meyer (22, Crystal Palace) eine vegetarische und vegane Ernährungslinie auf den Markt gebracht. Wie es selbst um die fußballerischen Fähigkeiten des Herd-Rastellis steht, verrät Rosin im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung: "In der Jugend habe ich für den SuS Polsum in Marl gespielt.

Wobei ich immer nur, weil ich schon damals ein ziemlicher Brocken war, in die Partie hineingeworfen wurde, wenn die anderen Jungs vom Feiern am Vorabend nicht mehr konnten. Ganz ehrlich: Ich hatte einfach kein Talent!" In seiner neuen TV-Show "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" (ab Winter auf Kabel1) will der Koch im Wetteifern mit anderen Kandidaten 25 Kilo abnehmen.

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)