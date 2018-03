Olexesh an der Spitze der Album- und Single-Charts

Der Rapper Olexesh hat sowohl die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts, als auch die der Single-Charts erklommen. Das teilte die GfK am Freitag mit. Im Deutschrap-Bereich sei dieses Kunststück bislang nur Cro geglückt, hieß es. Der Hesse mit ukrainisch-weißrussischen Wurzeln erobert mit seiner neuen Platte "Rolexesh" auf Anhieb Platz eins der Album-Charts, in den Single-Charts ist er mit "Magisch" (feat. Edin) an der Spitze.

Auf Platz zwei der Album-Charts ist in dieser Woche Fard mit "Alter Ego II". In den Single-Charts sind Marshmello & Anne-Marie ("Friends") und Drake ("God`s Plan") auf den Plätzen zwei und drei. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige