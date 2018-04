Impfexperte Hans U. Tolzint: SeiMutig.TV - Ein neues tolles Filmprojekt bittet um Ihre Unterstützung

Der junge Filmemacher Karolis Spinkis hat ein Filmprojekt gestartet, wie es meines Wissens nach bisher noch keines gab: Die Portraitierung und positive Darstellung von nicht impfenden Familien. Ein wirklich unterstützenswertes Projekt.

Weiter berichtet Tolzin: "Wer sich im Internet auf impfkritischen Seiten bewegt, erhält unter anderem zahllose Informationen über die Risiken von Impfungen und trifft auch auf eine ständig zunehmende Menge an Fotos von vermutlich impfgeschädigten Kindern. Sehr aufbauend ist das nicht, wenn man bei der Impfentscheidung vermeintlich nur zwischen zwei Schrecknissen die Wahl hat: Entweder stirbt mein Kind qualvoll an einer Infektion - oder an einer Impfung.

Das ist auch dem jungen Filmemacher und Familienvater Karolis Spinkis aufgefallen. Um Abhilfe zu leisten, hat er ein außergewöhnliches Projekt gestartet: Das filmische Portraitieren von jungen Familien mit ungeimpften Kindern und wie es ihnen mit ihrer Impfentscheidung geht. Doch offenbar fürchten Impfstoffhersteller und ihre Internet-Mitläufer nichts mehr, als dass die Öffentlichkeit mitbekommt, wie gesund und munter ungeimpfte Kinder sein können, denn in einer konzertierten massiven Aktion wurde die Spendenplattform, auf der Karolis um finanzielle Unterstützung für sein Projekt bat, mit den Vorwürfen bombardiert, das Projekt sei verwerflich, denn das Nichtimpfen führe automatisch zum qualvollen Tode.

Obwohl das natürlich nachweislich völliger Blödsinn ist, kündigte die Spendenplattform - aus Angst um ihr Image - daraufhin die Spendenaktion. Das Geschäft der Impfstoffhersteller ist nun mal ein Geschäft mit der Angst, wie der bekannte Impfkritiker Dr. Gerhard Buchwald es schon vor vielen Jahren formulierte. Doch innerhalb weniger Tag gab es einen Neustart auf der Webseite www.seimutig.tv. Ich bin völlig begeistert von dem Projekt und wünsche ihm, dass es wachsen und gedeihen - und einen völlig neuen Wind in die Impfdiskussion bringen - möge."

Der Link zu SeiMutig.TV lautet: http://www.seimutig.tv

Quelle: Impfkritik.de