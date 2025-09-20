Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Country-Star Brett James stirbt bei Flugzeug-Crash!

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 15:45 durch Sanjo Babić
Bild: Sylvia Voigt / pixelio.de
ZDFheute berichtet, dass der US-Songwriter Brett James bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Der Grammy-Gewinner schrieb Hits für Stars wie Carrie Underwood und Kenny Chesney.

Der 57-jährige Brett James, bürgerlich Brett James Cornelius, kam bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in North Carolina ums Leben. Ermittler von FAA und NTSB prüfen die Unglücksursache, nachdem drei Insassen starben.

James prägte den modernen Country-Sound mit hunderten Song-Credits und Auszeichnungen; zu seinen bekanntesten Werken zählen „Jesus, Take the Wheel“ und „When the Sun Goes Down“. Kolleginnen und Kollegen würdigten ihn als kreativen Anker und Mentor der Nashville-Szene.

Quelle: ExtremNews


