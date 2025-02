Gene Hackman und seine Ehefrau tot aufgefunden

Der Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa sind offenbar tot. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben am Donnerstag übereinstimmend berichten, wurde das Paar am Mittwoch tot in ihrem Haus in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden.

Die Behörden gehen demnach nicht von Fremdeinwirkung aus, machten jedoch keine weiteren Angaben zu Todesursache und -zeitpunkt, heißt es weiter.



Gene Hackman wurde 95 Jahre alt, seine Frau, die als klassische Pianistin tätig war, 63. Hackman gewann mehrere Filmpreise, darunter je einen Oscar für seine Rollen in "The French Connection" und dem Western "Erbarmungslos". Seinen letzten Filmauftritt hatte er in der 2004 erschienenen Komödie "Willkommen in Mooseport". Quelle: dts Nachrichtenagentur