Eckart von Hirschhausen hat 30 Jahre alten Gutschein nie eingelöst

Der Arzt und Entertainer Eckart von Hirschhausen hütet ein Jahrzehnte altes Weihnachtsgeschenk: "Ich habe heute noch einen mindestens 30 Jahre alten Gutschein meiner Eltern für ein Lexikon, den ich nie eingelöst habe", sagte der 50-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Mittlerweile gibt's Wikipedia, so geht die Zeit über Dinge hinweg, aber den Gutschein und das Gefühl, geliebt zu werden, habe ich immer noch", fügte Hirschhausen hinzu.

Weihnachten habe man in seiner Familie stets in großer Runde gefeiert, berichtete der Entertainer weiter: "Ich erinnere mich, dass meine Großeltern immer dabei waren. Auch Onkel, Tanten und entferntere Verwandtschaft, die keinen Menschen zum Feiern hatten. Die haben immer das Geschenkpapier wieder glatt gestrichen und auch die Bänder aufgehoben fürs nächste Jahr. Wir denken heute ja immer, wir wären so wahnsinnig nachhaltig - dabei war die Generation, die noch Mangel erlebt hat, viel nachhaltiger als die Generation, die meint, ein Katalysator im SUV tue der Umwelt gut."

Für die Feiertage empfahl Hirschhausen allen Familien, nicht ständig aufeinander zu hocken: "Wenn Sie die gute Stimmung behalten wollen, dann hocken Sie nicht die ganze Zeit aufeinander, sondern gehen mal los. Beim Spazieren führt man bessere Gespräche als auf dem Sofa. Und die Leute sortieren sich automatisch - wer nicht so gut miteinander kann, schaut mal in die Landschaft. Man sieht zu Weihnachten ja auch Leute, die man aus guten Gründen das ganze restliche Jahr über nicht gesehen hat."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)