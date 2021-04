Judith Williams' Tochter zweifelt an Mamas Kochkünsten

Optisch ähneln sich "Höhle der Löwen"-Star Judith Williams, 49, und ihre jüngste Tochter Angelina, 11, enorm, und auch der Humor und der Ehrgeiz verbindet die beiden - doch beim Thema Essen hat jede ihren eigenen Geschmack. "Mama kocht sehr gerne", so Angelina im GALA-Doppel-Interview (Heft 15/2021, ab morgen im Handel). "Sie gibt sich sehr viel Mühe, aber das Ergebnis ist meistens nicht so gut."

Williams weiter: "Deine Lasagne zum Beispiel ist komisch." Judith Williams erklärt das so: "Das ist eine Protein-Lasagne, mit Nudelteig aus Linsen, nicht aus Weißmehl. Ich koche nämlich sehr gesund." Angelina wiederum sagt offen, was ihr besser schmeckt: "Das, was unsere Haushälterin kocht."



Ab 9. April steht Angelina erstmals vor der TV-Kamera: Sie tanzt bei der Kinderversion "Let's Dance Kids" mit (TVNOW). Judith Williams war bereits 2018 in der RTL-Erfolgsshow "Let's Dance" dabei und belegte dort hinter Comedian Ingolf Lück den zweiten Platz.

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)