Böhmermann will mit E-Scooter von Köln nach Chemnitz fahren

Der Satiriker Jan Böhmermann will mit einem E-Scooter von Köln nach Chemnitz fahren. Der Start der 600 Kilometer langen Tour sei für den 11. April am Kölner Dom geplant, teilte das ZDF am Dienstag mit.

Der Sender betonte, die Tour sei "nicht gescripted" und führe Böhmermann in mehreren Etappen von jeweils zwischen neun und 17 Stunden Länge quer durch Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. Gefahren werde bei "Tag und Nacht, bei Wind und Wetter".



Wie lange die Reise dauern wird, hänge ab "von Wetter, Straßenverhältnissen, Böhmermanns Gesundheitszustand", so das ZDF. Auch die Verfassung des E-Scooters, der "Kadmos" genannt wird, spiele eine Rolle.



Am 25. April sollen Eindrücke der Reise in einer Spezialausgabe der Sendung "ZDF Magazin Royale" unter dem Titel "Deutschland - Eine Erfahrung" gezeigt werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur