Plötzlich und unerwartet: Hunderte Promis brechen zusammen – viele tot

Kla.TV hat 17 Stunden Filmmaterial zusammengefasst und in knapp 40 Minuten die erschreckenden Folgen der Gentechnik-Injektionen in einem Video dokumentiert. Unfassbare 763 prominente COVID-Impf-Tote und hunderte impfgeschädigte Promis wurden zusammengetragen und verdeutlichen das Ausmaß des unsäglichen Impfverbrechens. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Darüber hinaus wirft dieser Befund aber auch eine beunruhigende Frage auf: Wenn unter den Promis schon so viele sterben, wie sieht es dann bei den Normalbürgern aus, die nicht im Licht der Öffentlichkeit stehen, über die nicht medial berichtet wird?



Während Show oder Wettkampf zusammengebrochen – oftmals tot

Das Video beginnt mit einer Komikerin, die während ihrer Show erzählt, dass sie zweifach geimpft und geboostert und nie an COVID erkrankt ist. „Jesus liebt mich über alles“, kann sie noch sagen, bevor sie bewusstlos wird und umfällt. Es folgen weitere Moderatoren, Sänger und Showmaster, die vor der Kamera das Bewusstsein verlieren und zusammenbrechen – einige davon verstarben. Weiter geht es mit Sportlern, beginnend mit einem 21-jährigen Fußballspieler, der auf dem Spielfeld stirbt, gefolgt von einem 22-jährigen Mannschaftssportler, der während eines Spieles einen Herzinfarkt erleidet und ebenfalls verstirbt.

Auch ein junger Kickboxer bricht im Ring zusammen – tot, genauso wie eine 20-jährige Tänzerin auf der Bühne. Ein ebenfalls erst 20-jähriger Eishockeyspieler stirbt während eines Turniers, ein weiterer mitten in einem Spiel an einem Herzstillstand. Ein Sportler verstirbt aufgrund eines Herzstillstands bei einem Radrennen und ein 32-jähriger Marathonläufer an einem Herzinfarkt kurz vor der Ziellinie. Ein Magier stirbt auf der Bühne während eines Auftritts und ein Radiomoderator live auf Sendung. Auch ein Handballer ist tot, nachdem er einen impfbedingten Herzstillstand mitten im Spiel erleidet und einen weiteren im Krankenhaus. Für einen 22-jährigen Mittelfeldspieler kam ebenfalls jede Hilfe zu spät. Er stirbt an einem Herzinfarkt, nachdem er im Training zusammengebrochen war.

Dokumentation des Impf-Verbrechens als Grundlage für juristische Aufarbeitung

Diese Liste von plötzlich zusammenbrechenden Menschen, die in vielen Fällen leider auch versterben, ließe sich beinahe unendlich fortsetzen. Die Tatsache und vor allem das Ausmaß der durch die Corona-Impfung verursachten Todesfälle und schweren Impfschäden wird von den Medien allerdings weltweit weiterhin so gut es geht vertuscht. Umso wichtiger ist es, dass alternative Medien das Impf-Verbrechen dokumentieren und die unbedingt notwendige Aufarbeitung sämtlicher Corona-Verbrechen weiter vehement einfordern. So lange, bis die Verantwortlichen vor Gericht stehen und zur Rechenschaft gezogen werden.

Hier geht es zum Video von Kla.tv, das mittlerweile bereits über 1,8 Millionen mal angesehen wurde!"

Quelle: AUF1.info