Rudi Cerne ist privat kein Fan von True Crime-Formaten. "Ich will einen Overkill vermeiden, im wahrsten Sinne des Wortes", sagte der Moderator im Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die von ihm moderierte ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" habe den Trend rund um reale Kriminalfälle begründet. "Aktenzeichen ist nun mal das Original gewesen. Und viele versuchen sich jetzt daran auch", sagte Cerne der "NOZ".

Andere True Crime-Formate verfolgt der Moderator aber nicht: "Ich schaue auf unsere Sendung, nicht nach links und nicht nach rechts und lasse mich nicht ablenken." Das habe er schon in seiner früheren Karriere als Eiskunstläufer so gehandhabt, so Cerne. Trotzdem freut er sich über das große Angebot, denn jedes True Crime-Format sei "im Prinzip auch Werbung für Aktenzeichen XY."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)