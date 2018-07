Michael Douglas: Verdanke Deutschland meinen Erfolg

Hollywood-Star Michael Douglas führt seine erfolgreiche Karriere auch auf Deutschland zurück. Er verdanke "Deutschland alles", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ihr Land war das erste, in dem ich als Schauspieler ausgezeichnet wurde." 1976 bekam Douglas den Filmpreis Bambi für seine Rolle in der Serie "In den Straßen von San Francisco".

Aber nicht nur die Auszeichnung ist dem Schauspieler im Gedächtnis geblieben: "Meine deutsche Synchronstimme war viel tiefer als meine eigene. Und viel besser." Also handelte Douglas. "Nach diesem kurzen Ausflug nach Deutschland habe ich ein intensives Stimmtraining begonnen und ein ganz neues Auftreten bekommen." Das habe ihm in seiner späteren Karriere geholfen. An Rente denkt Douglas derweil noch nicht. "Ich habe kein Interesse daran, meine Memoiren zu verfassen. Ich bin noch nicht fertig." Im Gegenteil: Laut Douglas brechen gerade "rosige Zeiten" an. "Dank all der Streamingdienste wie Netflix, Amazon und Hulu können wir uns vor Angeboten nicht retten. Meine Frau Catherine hat gerade sogar eine Serie für Facebook abgedreht. Jeder mit Talent, egal ob Drehbuchautoren, Regisseure oder Schauspieler - wir haben gerade alle eine Menge Optionen", sagte Douglas. Quelle: dts Nachrichtenagentur