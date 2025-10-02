Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidungspapiere legen Erziehungsplan offen

Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidungspapiere legen Erziehungsplan offen

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 15:16 durch Sanjo Babić
Nicole Mary Kidman und Keith Urban, Archivbild
Nicole Mary Kidman und Keith Urban, Archivbild

Foto: File Upload Bot (Magnus Manske)
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet, dass Nicole Kidman nach 19 Ehejahren die Scheidung eingereicht hat – mit überraschend konkreten Absprachen zur Betreuung der Kinder. Laut People enthalten die Gerichtsakten einen Erziehungsplan, der u. a. verbietet, schlecht übereinander zu reden; Kidman ist Hauptbetreuungsperson.

Die in Nashville eingereichten Unterlagen listen „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund und regeln das Sorgerecht für Sunday (17) und Faith (14) detailliert. Kidman übernimmt laut Plan 306 Tage im Jahr, Urban 59; beide verpflichten sich zu einem Elternseminar und dazu, die Beziehung der Kinder zum anderen Elternteil zu fördern. Finanzielle gegenseitige Unterhaltsansprüche seien nicht vorgesehen, da beide ein hohes eigenes Einkommen erzielen. 

Die Einigungen deuten auf eine seit Wochen vorbereitete, einvernehmliche Trennung hin. Branchenblätter verweisen zudem auf parallele Karrierepläne – Kidman dreht und produziert mehrere Serien, Urban tourt –, die das Familienleben zuletzt stark belastet haben sollen. Offizielle öffentliche Statements der beiden stehen noch aus; der Scheidungsbeschluss wird nach US-Recht frühestens in einigen Monaten erwartet. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rennen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige