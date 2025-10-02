Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidungspapiere legen Erziehungsplan offen

BILD berichtet, dass Nicole Kidman nach 19 Ehejahren die Scheidung eingereicht hat – mit überraschend konkreten Absprachen zur Betreuung der Kinder. Laut People enthalten die Gerichtsakten einen Erziehungsplan, der u. a. verbietet, schlecht übereinander zu reden; Kidman ist Hauptbetreuungsperson.

Die in Nashville eingereichten Unterlagen listen „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund und regeln das Sorgerecht für Sunday (17) und Faith (14) detailliert. Kidman übernimmt laut Plan 306 Tage im Jahr, Urban 59; beide verpflichten sich zu einem Elternseminar und dazu, die Beziehung der Kinder zum anderen Elternteil zu fördern. Finanzielle gegenseitige Unterhaltsansprüche seien nicht vorgesehen, da beide ein hohes eigenes Einkommen erzielen.



Die Einigungen deuten auf eine seit Wochen vorbereitete, einvernehmliche Trennung hin. Branchenblätter verweisen zudem auf parallele Karrierepläne – Kidman dreht und produziert mehrere Serien, Urban tourt –, die das Familienleben zuletzt stark belastet haben sollen. Offizielle öffentliche Statements der beiden stehen noch aus; der Scheidungsbeschluss wird nach US-Recht frühestens in einigen Monaten erwartet.

Quelle: ExtremNews



