"Rosenheim-Cops"-Star Joseph Hannesschläger: Darum haben wir die Flitterwochen abgesagt

Vor rund zwei Monaten heiratete Joseph Hannesschläger seine Bettina. Noch heute schwelgt der Schauspieler in den romantischen Erinnerungen an die unvergesslich schöne Zeremonie. In Neue Post spricht der Schauspieler über den Grund, warum die Flitterwochen trotz der gelungenen Feier abgesagt wurden.

"Wir hatten eine wunderschöne Feier, romantisch und beglückend", so der Schauspieler. "Eigentlich hatten wir vor, an die Nordsee zu fahren, dann haben wir uns aber spontan dazu entschlossen, nicht auf die Reise zu gehen", erzählt Hannesschläger. Der Grund ist die Liebe zum Eigenheim und zur Heimat: "Wir haben es so schön zu Hause in München, mit dem Blick auf Garten und Bäume. Wir machten kleine Ausflüge mit dem Fahrrad. Wald und Isar sind gleich um die Ecke." Regentage verbrachte das Paar kuschelig daheim auf dem Sofa. Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)

