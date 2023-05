Ed Sheeran auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Ed Sheeran steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Damit gelingt dem Künstler die vierte Nummer-eins-Platte. Er landet damit mit Abstand vor der Jubiläumsedition des Albums "Kauf mich!" von den Toten Hosen.

An dritter Stelle debütiert das Live-Album "In Wien - The Song Maker -" des Liedermachers Reinhard Mey. Schlagersänger Olaf der Flipper ("Dankeschön", vier) und Singer-Songwriterin Lea ("Bülowstrasse", fünf) komplettieren die Top 5. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur