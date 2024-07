Kla.TV feiert den 12. Geburtstag!

Am 14. Juli 2012 startete Kla.TV mit seinem ersten Beitrag. Heute gibt es über 20.000 Sendungen aus 12 Schwerpunkthemen. Kla.TV, der Sender für unzensierte Nachrichten und Gegenstimmen, ist mittlerweile in 87 Sprachen weltweit vertreten. Dies ist möglich durch eine beeindruckende Anzahl von Mitarbeitern, die sich täglich ehrenamtlich und unentgeltlich mit Herz und Freude in ihrer Freizeit engagieren. Dies berichtet der Sender "Kla.TV".

Heute, am 14. Juli, diesem denkwürdigen Tag, feiert Kla.TV seinen 12. Geburtstag! Der Tag ist deshalb denkwürdig, weil am 14. Juli 1789 wütende Bürger die Bastille - das damalige Staatsgefängnis in Paris - stürmten. Dort hielt der König seine politischen Gegner gefangen. Die Bastille galt deshalb als Symbol der unfairen Machtverhältnisse und Willkürherrschaft des Königs. Heute haben wir zwar keinen absolutistischen König mehr, aber dennoch vergleichbare unfaire Machtverhältnisse.

Nämlich aufgrund der zwangsfinanzierten Staatsmedien und der überbordenden Zensur. Eben genau deshalb ging Kla.TV vor 12 Jahren mit der ersten Sendung an den Start und stürmte damit - friedlich aber effektiv - die Medienlandschaft. Nun sind es bereits weit über 20.000 aufdeckende Sendungen mit hunderten Millionen Ansichten. Der Sender für unzensierte Nachrichten und Gegenstimmen ist mittlerweile in 87 Sprachen auf der ganzen Welt vertreten. Eine gewaltige Mitarbeiterschaft, die sich täglich ehrenamtlich und unentgeltlich mit viel Freude und Herz in ihrer Freizeit investiert, macht dies möglich. Staunen Sie selbst und blicken Sie für ein paar Minuten hinter die Kulissen.

Das größte Geburtstagsgeschenk, das Sie uns machen können, ist, wenn Sie sich mit uns physisch vernetzen. Denn in Zeiten der Internetzensur ist es dringender denn je, dass man sich in der realen Welt kennt und nicht nur digital verbunden ist. Rufen Sie dazu den Link www.kla.tv/vernetzung auf. Ein Kla.TV-Regionalvernetzer wird sich mit ihnen in Verbindung setzen. Auch wenn Sie mit Ihren Fähigkeiten irgendwo mitwirken möchten, teilen Sie dies unseren Regionalvernetzern mit. Im Anschluss zeigen wir Ihnen Einblicke in unser Zusammenwirken und in die einzelnen Bereiche von Kla.TV.

Aufgrund von Unterlassung und Einseitigkeit in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien, sehen sich immer mehr Menschen gezwungen, aus der Passivität herauszutreten und ihre oft knappe Freizeit für die Verbreitung unzensierter Nachrichten zu investieren. In einem regelrechten Notlaufprogramm sieht sich diese ehrenamtlich wachsende Mitarbeiterschaft dazu verpflichtet, wichtige und unverzichtbare Gegenstimmen weltweit zu verbreiten. Kla.TV leistet dabei nahezu den gleichen Aufwand wie die Mitarbeiter der Mainstream-Medien. Doch für ihre Arbeit können sie nicht auf die horrenden Mittel von über acht Milliarden Euro der Rundfunkgebühr zurückgreifen, die jährlich in die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland fließen.

Doch staunen sie, was Kla.TV mit seinem Engagement und ohne Rundfunkgebühren aufgebaut hat. Jeden Tag lese ich die Zeitung, höre die Nachrichten der Mainstream-Medien und informiere mich im Netz. Oft spüre ich intuitiv, wenn an einer Meldung etwas nicht stimmt. Anstatt mich zu ärgern oder zu schimpfen, recherchiere ich nach Hintergrundinformationen. Wenn die unglaublichsten Meldungen bei Kla.TV reinflattern, dann geht die große Arbeit los, um die Artikelquellen auf ihre Echtheit zu überprüfen, Archive durchstöbern, Interviews mit Fachleuten führen, Beteiligte befragen, Orte besuchen. Ich arbeite für die Redaktion von Kla.TV und das tolle dabei ist, dass wir als Team zusammenarbeiten. Unsere Vielfalt schlägt die Einfalt der Massenmedien.

Recherchieren und das Verfassen von ganzen Texten liegt mir nicht. Aber Autoren unterstützen, indem ich zu lange Entwürfe kürze, das begeistert mich. Anhand eines Hauptgedankens einer Sendung schaue ich, was es wirklich braucht und was auch weggelassen werden kann. Es nervt mich einfach, wenn in einer Sendung statt „Libyen“ „Lybien“ steht. Oder wenn die grammatischen Fälle verwechselt werden. Stört dich so etwas auch? Dann bist du in unserem Team genau richtig. Wir sorgen dafür, dass sich solche Fehler nicht in eine Sendung einschleichen.

Da es immer wieder mal vorkommt, dass wertvolle Gegenstimmen im Netz zensiert und gelöscht werden, speichern viele Helfer diese Quellen ab. So bleiben sie als Nachweis dennoch erhalten. Ich helfe mit, jede Sendung vor der Ausstrahlung unter die Lupe zu nehmen. So filtere ich zum Beispiel heraus, wenn der Autor in der Hitze des Schreibgefechts die Nordsee mit der Ostsee verwechselt oder ein Animator eine falsche Länderflagge eingeblendet hat. Matthias koordiniert das Studio Chur. Wenn zum Beispiel die Animatoren Bildmaterial brauchen, organisiert er Helfer und hält das Drehteam auf dem Laufenden, wann der Text aus der Korrekturlesung zurückkommt. Deine Stärken liegen in der Koordination und Organisation? Na dann mach mit!

Ich helfe beim Medienarchiv mit. Das ist ein gigantischer Pool an Bildern, Musik und Videos, die wir sammeln, um sie in einer Sendung oder einem Film zu bringen. Viele Bilder wurden im Urlaub oder auf Reisen erstellt und können uns helfen, das Gesagte in einer Sendung zu verdeutlichen. Auf der Kla.TV-Internetpräsenz erfasse ich für jede Sendung eine Handvoll passender Schlagwörter. Und schon kann jeder Beitrag auf Kla.TV unter dem richtigen Suchbegriff gefunden werden. Das Schneiden von Sendungen habe ich mir im Selbststudium mithilfe von tollen und einfachen Kla.TV-Cutschulungen angeeignet. Es macht mir voll Spaß und ist ohne großen Aufwand erlernbar. Schau dir zum Beispiel mal diesen Jingle hier an. Ich wollte halt schon immer gerne mal bei Filmen mitarbeiten. Hier kann ich echt einfach voll kreativ sein und neue Dinge erschaffen. Und das ist so extrem cool. Willst du da nicht auch mit dabei sein? Wir sind Rentner, beide über 70. Wir übersetzen Medienkommentare in Russisch. Wir haben gelernt zu tippen und per Email zu kommunizieren. So bleiben wir als Rentner fit.

Als leidenschaftlicher Kameramann fange ich jedes Ereignis direkt vor Ort ein, anstatt einfach nur hinzusehen. So zum Beispiel, als Merkel vor Ort war. So können tagesaktuelle Aufnahmen entstehen, auch Fotografien reichen. Schnapp dir deine Kamera oder dein Handy und sende deine Aufnahmen an Kla.TV. Ist der Ton zu dumpf? Zu laut? Zu leise? Hat er zu viel Bass? Oder ist er verzerrt? Dann kommt der Inhalt nicht drüber. Wenn auch dein Herz für den Ton schlägt, wie meins, bei Kla.TV brauchen sie noch viele von uns. Ich liebe es für Kla.TV zu zeichnen. Es macht richtig Spaß, dass wir aus dem kleinen Island beim großen Kla.TV mitwirken können. Ich habe zusammen mit einem Kollegen diesen Tresen hier gebaut. Hat sehr Spaß gemacht. Eines Tages möchte ich ein richtig krasses Kla.TV-Studio bauen. Bei Kla.TV werden Moderatoren und Sprecher von uns Coaches professionell geschult, an ihrer Stimme und der Körperhaltung zu arbeiten, den direkten Augenkontakt zum Zuschauer zu halten und vor allem mit dem Text eins zu werden.

Du willst mitmachen? Melde dich bei: www.kla.tv/vernetzung. Bei Mitteilung „mitwirken“ reinschreiben."

