Désirée Nosbusch fühlt sich erst heute als Schauspielerin anerkannt

Schauspielerin Désirée Nosbusch hat in ihrem Berufsleben einige Kompromisse gemacht. So sei es ihr früher schwergefallen, berufliche Angebote abzulehnen: "Ich hatte lange das Gefühl, dass ich die Erwartungen meiner Eltern nicht erfüllt habe. Ich habe kein Studium, keinen normalen, anerkannten Beruf", sagte Nosbusch dem "Zeitmagazin".

Daraus habe sich der Gedanke entwickelt, dass sie besonders viel leisten müsse. "Deshalb fiel es mir immer schwer, Nein zu sagen." Zuletzt wurde Nosbusch für ihre Rolle als ehrgeizige Bankerin in der Serie "Bad Banks" mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. "Ich empfinde zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Anerkennung bekomme für die Sache, für die ich eigentlich immer antreten wollte", so Nosbusch. "Vor Kurzem war ich mit meinem jetzigen Mann in einem Restaurant. Am Nebentisch saßen zwei Schauspielkollegen, die ich sehr verehre. Als sie gingen, blieben sie stehen und sagten: `Frau Nosbusch, großartig, wir gratulieren.` Ich hatte das Gefühl, endlich dazuzugehören. Und das ist wunderbar. Meine Kinder sind Musiker, und wenn sie mal bedrückt sind, weil etwas nicht so klappt, sage ich nur: `Schaut euch eure Mutter an.` Ich musste 54 werden, bis die Anerkennung kam. Glaubt an euren Traum."

Quelle: dts Nachrichtenagentur