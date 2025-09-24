Ikone des europäischen Kinos: Claudia Cardinale mit 87 Jahren gestorben

Die italienisch-französische Schauspielerin Claudia Cardinale ist im Alter von 87 Jahren in Nemours bei Paris gestorben, berichtet ZDFheute unter Berufung auf ihren Agenten. Bekannt wurde sie mit Filmen von Visconti, Fellini und Leones „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Claudia Cardinale starb nach Angaben ihres Agenten Laurent Savry im Kreis ihrer Kinder in Nemours südlich von Paris. Italiens Kulturminister Alessandro Giuli bestätigte den Tod der in Tunis geborenen Schauspielerin. Cardinale drehte mehr als 150 Filme, wurde zur Muse großer Regisseure wie Luchino Visconti und Federico Fellini und prägte den internationalen Ruhm des italienischen Kinos der 1960er Jahre.

Weltweit bekannt wurde sie durch Sergio Leones Western-Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ sowie Auftritte in „Der Leopard“, „Rocco und seine Brüder“ oder „Der rosarote Panther“. Für ihr Lebenswerk erhielt sie den Goldenen Löwen in Venedig (1993) und den Goldenen Bären der Berlinale (2002). Viele Weggefährten würdigten Cardinale als starke, freie Künstlerin, deren Präsenz und Stimme Generationen prägten.

Quelle: ExtremNews



